Peter Vandenbempt: "Een ontknoping vele malen zotter dan die van de WK-finale"

De analyse van Peter Vandenbempt in een notendop:

Een millimetersprint met z'n drieën

Na die geschifte WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk moest die wedstrijd in een dwangbuis. Deze ontknoping was nog vele malen zotter.

Het was al straf, bijna een kwarteeuw geleden, dat ze met 3 kandidaten de laatste speeldag ingingen. Deze keer maakten ze zelfs in de toegevoegde tijd nog kans op de titel. De 3 teams liepen een millimetersprint.

Dit hadden we nog nooit gezien in ons voetbal. We kregen een scenario voorgeschoteld dat alleen fictie kon zijn, totaal ongeloofwaardig.

Zou iemand "don't shoot, Toby" geroepen hebben?

Zo lang zal Antwerp niet meer hoeven te wachten

Sport is onverbiddelijk. Er kan er maar een de beste zijn.

In de ideale wereld hadden we 3 titels uitgereikt aan 3 mooie en welverdiende kampioenen.

Antwerp bracht niet dat frivole en avontuurlijke voetbal van Racing Genk. De titel is er een van collectiviteit en solidariteit.

Antwerp geeft nooit op en blijft altijd strijden. Het voetbalt naar het beeld van zijn trainer Mark van Bommel: vanuit organisatie.

Elke kampioen steunt op zijn centrale as. Jean Butez is wellicht de beste doelman in de competitie. Voor Toby Alderweireld komen we wierookvaten tekort, alle superlatieven zijn op zijn plaats. Hij is de sleutelfiguur van Antwerp.

Vanaf de winterstop was er ineens Arthur Vermeeren, de ontdekking van het seizoen. En voorin heb je uiteraard Vincent Janssen, een werker en een doelpuntenmaker. Hij is de kapstok waaraan het elftal is opgehangen.

Antwerp beschikte niet over de meest kwalitatieve of breedste kern. Van Bommel heeft die wel geweldig gemanaged. Denk maar aan de fratsen van Nainggolan, de balorige Michael Frey en de vele blessures.

Soms was de spoeling flinterdun voor Mark van Bommel. Ook gisteren vroegen we ons af: "Wie kan hij nog inbrengen?"

Het is geen geweldig idee om in de slotminuten een centrale verdediger naar voren te sturen, maar ze hadden er wel op getraind. Dat is uniek. Chapeau!

En ik denk niet dat de fans van Antwerp opnieuw zo lang moeten wachten op een nieuwe prijs.