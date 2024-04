Fit tegen de zomer? Average Rob zorgt alvast 69 dagen lang voor motivatie met eigen challenge

Youtuber Average Rob heeft een nieuwe uitdaging gevonden: na zijn Ironman en de Turbocross begint hij nu aan de '69 Turbo Challenge'. Om zijn basisconditie te verbeteren gaat hij 69 dagen lang minstens 30 minuten sporten per dag. Via Strava kan je mee de uitdaging aangaan.

Fit blijven als kersverse vader is niet evident. Dat ondervindt Average Rob aan den lijve. De Marathon des Sables staat volgend jaar al op zijn planning, maar de Youtuber zocht een uitdaging die hem verplicht om nu ook al consistent te bewegen.

De '69 Turbo Challenge' ziet Rob dan ook als de ideale manier om zijn basisconditie opnieuw te verbeteren. "De voorbije maanden heb ik goed van het leven genoten", lacht Rob.



Waarom 69 dagen? "Ik was op zoek naar een challenge die lang genoeg is. 420 dagen is te lang en het ander iconisch nummer 69 is juist goed. De laatste dag van de challenge is ook 1 juli. Het is dus ideaal om fit te zijn wanneer de zomer begint."

Average Rob hoopt met zijn uitdaging ook andere mensen aan te zetten om iedere dag te sporten. En dat lijkt te werken. Al meer dan 61.000 mensen hebben zich ondertussen aangemeld voor zijn Strava-challenge.

Daar schrikt Average Rob zelf van. "Het is leuk om te zien dat er zo ongelooflijk veel mensen meedoen."