Average Rob en Arno The Kid blikken tevreden terug op Turbo Cross: "10 minuten sneller gereden dan gedacht"

De Turbo Cross, het initiatief van influencers Average Rob en zijn broer Arno The Kid, was een schot in de roos. Voor de 20.000 fans in Diegem, voor de 400.000 kijkers op de Sporza-livestream en natuurlijk ook voor de deelnemers. De twee zijn trots op hun prestatie, YouTuber Acid was blij met zijn laatste plaats.

Average Rob en zijn broer draaien hun hand niet om voor een sportieve uitdaging en wilden wel eens van het crossen proeven. Daarvoor nodigden ze een bont allegaartje vrienden en kennissen uit, van de bond en de organisatie kregen ze een plekje tussen de vrouwen en de mannen van de Superprestigecross in Diegem. Wielerbondscoach Sven Vanthourenhout toonde dat hij zijn kunstjes nog niet verleerd was en triomfeerde na 2 ronden onder het kunstlicht. Average Rob en Arno The Kid moesten het doen met een rol in de achtergrond. De eerste kwam op 4 minuten en 11 seconden van Vanthourenhout over de streep. Maar daar maalde hij niet om. "Na een halve ronde was ik al kapot. Ik checkte mijn hartslag op mijn uurwerk en zat al aan 205." "Ik denk dat ik er 20 minuten over heb gedaan, terwijl ik dacht dat ik er 30 over ging doen. Dus ik ben wel fier op mijn prestatie." Hij maakte wel zijn tijd voor de nodige highfives onderweg. "Maar dat was als afleiding, omdat ik aan het sterven was. Ik ben er vol voor gegaan. Ik kon echt niet harder." "Ik heb niet veel fouten gemaakt en nog wel goed gereden. Ik begrijp niet hoe de profs dat doen. Wij doen 10 à 11 minuten over een ronde, zij misschien 6,5 à 7." (lees voort onder tweet)

Arno The Kid was er trots op dat hij op 2 na laatste was en dus niet laatste. "Ik had een paar technische problemen. Mijn camera viel van mijn stuur, toen moest ik terugrijden. Al was dat nog wel tof, want zo kon ik Acid nog eens dag zeggen."



"In de tweede ronde maakte ik wel een tactische fout. Ik had dorst en nam bier aan. Ik ben diep gegaan en sprong wat hard op mijn fiets. Voor een man doet dat pijn."



De slotconclusie van de twee is dat het tof was en smaakt naar meer, besefte Average Rob: "Er was hier zoveel ambiance. Duizenden mensen moedigden ons aan."





"Ik hoop dat er een volgende editie van de Turbo Cross komt. Dat we volgend jaar nog iets van die aard kunnen doen. Je ziet aan het volk dat er ruimte voor is. Het is een goede show."



"Ik ben supertrots op iedereen en vind het supertof dat Belgian Cycling en Diegem Cross hiervoor openstonden."



"Als gewone mens kan je dit niet meteen meemaken. Op een of andere miraculeuze manier konden wij dit wel, daar zal ik voor altijd dankbaar voor zijn."