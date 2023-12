Average Rob voorspelt "heftige" Turbo Cross in Diegem vanavond: "We zullen ons allemaal opblazen"

De veldrit in Diegem is altijd een specialleke in de kerstperiode aangezien het om een avondcross gaat, maar deze editie krijgt een extra laagje. Om 20 uur vult Average Rob met zijn Turbo Cross het gat tussen de vrouwen en de mannen. "Iedereen verwelkomt ons met open armen", zegt de initiatiefnemer. "Maar deze sport is echt moordend."

"Wij vullen het gat in het programma perfect in en de supporters hoeven niet 45 minuten met hun vingers te draaien. Het concept klopt."

"Ik zat dinsdag in een podcast met Sven Nys en Niels Albert. Zij zijn crosslegendes en meestal krijg je wat tegenwerking van zulke figuren omdat hun sport besmeurd wordt, maar zij vinden het net goed voor het veldrijden."

"Het is een leuk extraatje", legt Average Rob zijn crossuitstap uit. "Iedereen verwelkomt ons met open armen."

De tv-kijkers hoeven tussenin niets van hun dagelijkse soap Thuis te missen, de toeschouwers en de crossliefhebbers komen aan hun trekken met de Turbo Cross als intermezzo (te bekijken met livestream in onze app en op sporza.be).

Youtuber Average Rob wilde zich in Diegem eens meten met de echte crossers, maar kreeg geen startrecht door de strenge regels. Met een gewiekst plannetje op zijn sociale media forceerde hij toch een doorbraak.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

"We zullen ons allemaal opblazen in de eerste ronde"

"Ik zit er ergens tussen, maar winnen zal ik zeker niet doen. Wat niet erg is, hé. Ik heb gewoon te veel goeie mensen uitgenodigd."

"We zullen een tiental heel goeie renners hebben en 10 deelnemers die een ronde meekunnen en die dan helemaal stukgaan."

Wat mogen we verwachten van Acid? "Hij zal er een show van maken. Hij fietst wel af en toe en is heel enthousiast. Onderschat hem niet. Hij zal gewoon knallen."

"Fabian Feyaerts is ook atletisch en fietst heel veel. Zijn techniek is goed. Zij zullen de kopgroep vormen met ook nog bondscoach Sven Vanthourenhout."

"Ik verwacht vooral heel veel van duatleet Seppe Odeyn. Hij heeft al heel veel de Hel van Kasterlee gewonnen. Jelle Van Damme mag je zeker niet onderschatten. Hij is echt een monster."

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Ik vroeg me altijd af waarom ze Mathieu van der Poel niet kunnen volgen. Nu weet ik waarom. Het is zo'n zotte sport. Ik heb alleen maar respect voor de profs die dit een uur volhouden.

Average Rob ging gisteren op verkenning in Diegem en dat was toch een harde confrontatie met de realiteit.

"Mentaal ben ik klaar, fysiek niet. Het zal heel heftig zijn. Iedereen heeft er heel veel zin in, maar ik ben blij dat het slechts 2 rondjes zijn."

"Ik ben het totaal niet gewoon om zulke intervallen te doen. In de eerste ronde zal iedereen zeer enthousiast zijn en we zullen ons allemaal opblazen. In de tweede ronde wordt het overleven."

"Veel veldritfans beseffen niet hoe zwaar deze sport is", benadrukt Average Rob meermaals. "Je springt voortdurend op en af, je moet sprinten, trap op en af, in de modder rijden: dat is moordend."

"Dat besef is bij mij meer en meer gegroeid. Ik vroeg me altijd af waarom ze Mathieu van der Poel niet kunnen volgen. Nu weet ik waarom. Het is zo'n zotte sport. Ik heb alleen maar respect voor de profs die dit een uur volhouden."