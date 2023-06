ANTWERP KAMPIOEN! Alderweireld schiet Great Old naar titel na waanzinnige rollercoaster

clock 90+8' tweede helft tweede helft, minuut 98 match afgelopen

clock 90+7' tweede helft, minuut 97. Antwerp is kampioen van België! Het is hen dan toch gelukt: de Great Old is na 66 jaar opnieuw kampioen van België na een waanzinnige ontknoping op de allerlaatste speeldag. Genk lag lange tijd op koers voor de landstitel totdat Alderweireld de hamer bovenhaalde. . Antwerp is kampioen van België! Het is hen dan toch gelukt: de Great Old is na 66 jaar opnieuw kampioen van België na een waanzinnige ontknoping op de allerlaatste speeldag. Genk lag lange tijd op koers voor de landstitel totdat Alderweireld de hamer bovenhaalde.

clock 90+7' Tweede gele kaart voor Michel Ange Balikwisha van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 97 yellow to red card Michel Ange Balikwisha Antwerp

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Alderweireld knalt de 2-2 binnen! Wat een doelpunt! Wat een moment! In de extra tijd haalt Toby Alderweireld de trekker over en hij pegelt het leer snoeihard in de winkelhaak. Heerlijk doelpunt. De titel is nu voor Antwerp. . Alderweireld knalt de 2-2 binnen! Wat een doelpunt! Wat een moment! In de extra tijd haalt Toby Alderweireld de trekker over en hij pegelt het leer snoeihard in de winkelhaak. Heerlijk doelpunt. De titel is nu voor Antwerp.

clock 90+4' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 94 door Toby Alderweireld van Antwerp. 2, 2. goal KRC Genk Antwerp einde 2 2

clock 90+1' Er komen 6 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. extra time 6 - extra time Er komen 6 minuten extra tijd bij.

clock 90' tweede helft, minuut 90. Sleept Antwerp de titel alsnog uit de brand? Het krijgt zes minuten op dat voor elkaar te krijgen. Ondertussen in het Dudenpark: Noa Lang heeft er zonet 1-2 van gemaakt. Union lijkt uitgeteld. Toen waren ze nog met twee. . Sleept Antwerp de titel alsnog uit de brand? Het krijgt zes minuten op dat voor elkaar te krijgen. Ondertussen in het Dudenpark: Noa Lang heeft er zonet 1-2 van gemaakt. Union lijkt uitgeteld. Toen waren ze nog met twee.

clock 90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij Antwerp, Christopher Scott erin, Gyrano Kerk eruit wissel substitution out Gyrano Kerk substitution in Christopher Scott

clock 88' tweede helft, minuut 88. Club maakt gelijk! Club Brugge heeft gescoord in de 89e minuut en dat betekent de gelijkmaker. Het is een doelpunt dat grote gevolgen heeft want nu staat Genk in polepositie voor de titel. Let wel: als Antwerp nu één keer scoort, gaat de beker naar Deurne-Noord. . Club maakt gelijk! Club Brugge heeft gescoord in de 89e minuut en dat betekent de gelijkmaker. Het is een doelpunt dat grote gevolgen heeft want nu staat Genk in polepositie voor de titel. Let wel: als Antwerp nu één keer scoort, gaat de beker naar Deurne-Noord.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij KRC Genk, Yira Sor erin, Bilal El Khannous eruit wissel substitution out Bilal El Khannous substitution in Yira Sor

clock 85' tweede helft, minuut 85. Het is voorlopig niet de avond van Vincent Janssen. Balikwisha legt het leer opzij voor zijn spits en die trapt over de kooi van Vandevoordt. Dat heeft de Nederlander al beter gedaan. . Het is voorlopig niet de avond van Vincent Janssen. Balikwisha legt het leer opzij voor zijn spits en die trapt over de kooi van Vandevoordt. Dat heeft de Nederlander al beter gedaan.

clock 82' tweede helft, minuut 82. Vitosha Sofia. Antwerp heeft zo stilaan een mirakel à la Vitosha Sofia nodig. Met nog iets meer dan tien minuten te gaan moet de Great Old twee keer scoren. Lukt dat nog in de ultieme slotfase? . Vitosha Sofia Antwerp heeft zo stilaan een mirakel à la Vitosha Sofia nodig. Met nog iets meer dan tien minuten te gaan moet de Great Old twee keer scoren. Lukt dat nog in de ultieme slotfase?

clock 78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Antwerp, Alhassan Yusuf erin, Mandela Keita eruit wissel substitution out Mandela Keita substitution in Alhassan Yusuf

clock 78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij KRC Genk, Mbwana Samatta erin, Toluwalase Emmanuel Arokodare eruit wissel substitution out Toluwalase Emmanuel Arokodare substitution in Mbwana Samatta

clock 75' tweede helft, minuut 75. Heynen trapt de 2-1 binnen! De wereld ziet er weer plots helemaal anders uit voor Antwerp. Na een voorzet kan Trésor het leer goed achteruit leggen zodat Heynen de kans krijgt om binnen te trappen: 2-1. De Great Old heeft opnieuw twee doelpunten nodig. . Heynen trapt de 2-1 binnen! De wereld ziet er weer plots helemaal anders uit voor Antwerp. Na een voorzet kan Trésor het leer goed achteruit leggen zodat Heynen de kans krijgt om binnen te trappen: 2-1. De Great Old heeft opnieuw twee doelpunten nodig.

clock 75' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 75 door Bryan Heynen van KRC Genk. 2, 1. goal KRC Genk Antwerp einde 2 1

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Antwerp, Arbnor Muja erin, Jurgen Ekkelenkamp eruit wissel substitution out Jurgen Ekkelenkamp substitution in Arbnor Muja