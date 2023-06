Van Bommel vindt extra motivatie na mokerslag van zondag: "Het is Antwerp tegen de rest, daar hou ik van"

Antwerp moet knop omdraaien

Een snelle oplossing ziet de T1 niet: "Je kan niet zeggen dat we er overheen zijn en dan hopen dat het ook zo is. Dat is een scenario voor een boek. Maar we hebben wel gewoon getraind zoals we dat altijd doen. Op die manier moet je dat verwerken."

Een stevige brok om te verwerken, dus. Toch wil de Nederlander niet van twijfel spreken in zijn groep. Sterker nog: er is een extra motivatie bij gekomen.

"De stad hunkert naar de titel en iedereen is tegen Antwerp. Ik hou er wel van dat het Antwerp tegen de rest is. Dat krijgen we toch mee via kranten, televisie en fans. Het is des te mooier dat we de kans nog eens krijgen."

Blijft Antwerp dan toch de favoriet, ook omdat het alles in handen heeft? "Volgens mij staan we bovenaan", blijft Van Bommel koeltjes. "Al geeft dat geen garanties. Als we winnen, zijn we kampioen. Maar dat had iedereen al kunnen schrijven."

Karel Geraerts gaf Antwerp 50% kans op de titel, Union en Genk elk 25%. "Dat is zo'n slechte inschatting nog niet", lacht de Nederlander. "Al zal vooral de vorm van de dag en de hitte in Limburg de hoofdrol spelen zondag, niet percentages."