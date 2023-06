Sterkhouder out, aanvoerder fit en een waslijst geblesseerden: de laatste stand van zaken

Union: Van der Heyden out

De meeste vraagtekens vinden we bij Union. Siebe Van der Heyden blesseerde zich tegen Antwerp aan de schouder, ook Yorbe Vertessen liep strijdwonden op. En dan waren er nog sterkhouders Teddy Teuma en Victor Boniface die niet fit waren.

Karel Geraerts zette een kruis door één naam: "Siebe Van der Heyden heeft een kleine operatie ondergaan aan de schouder, hij is sowieso out voor zondag."

Over de andere gevallen bleef de coach vaag: "Yorbe Vertessen trainde, net als Victor Boniface en Teddy Teuma, apart. We wachten af hoe ze voor de dag komen op de laatste training voor de dag komen. Ze doen er alles aan om fit te zijn, morgen kies ik mijn elf."

Senne Lynen is geschorst.