BEKIJK - Lead-out of sprintkopman? Andresen mag 2e rit op een rij vieren in Turkije

Tobias Lund Andresen (DSM-Firmenich-Post NL) heeft opnieuw raak geschoten in de Ronde van Turkije. De Deen trok de sprint aan voor kopman Fabio Jakobsen, maar maakte het zelf af bij gebrek aan ruimte voor de Nederlander. Andresen blijft ook leider in het algemene klassement.

Met Mauro Verwilt (Tarteletto-Isorex) was er een Belg aan boord bij het 7-koppige groepje dat een nieuwe massasprint wilde verijdelen. Ze hielden het lang vol, maar op 5 kilometer werd de laatste vluchter toch gegrepen.

De sprintersploegen namen over en zweepten het tempo omhoog in een chaotische finale. Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) legde als eerste zijn troeven op tafel, maar hield zijn inspanning niet vol.

Tobias Lund Andresen nam over als lead-out voor Fabio Jakobsen, maar veel ruimte was er niet meer voor de Nederlander om erover te komen. Zo was de zege opnieuw voor de Deen, die leider blijft in het klassement.