Deze ploeg wordt sowieso kampioen dit weekend: Arnar Vidarsson kiest ideale elftal van titelkandidaten

5 spelers van Antwerp en elk 3 stuks voor Union en Genk in Arnar zijn elftal.

Antwerpse centrale as

De doelman, verdediging, middenveld én aanval krijgen allemaal een tintje rood. Arnar Vidarsson heeft vertrouwen in de centrale as van Antwerp.

"Puur omdat Antwerp de best verdedigende ploeg is van de drie. Dat zie je niet alleen in de statistieken, maar ook op het veld aan de manier waarop ze druk zetten", verklaart hij.

Butez, Alderweireld en Pacho vormen het hart van de defensie in de ideale elf. Janssen prijkt helemaal vooraan, met Vermeeren in zijn rug.

Al lag de 17-jarige middenvelder in balans met een Genkie. "Heynen zou mijn eerste wisselspeler zijn, al vind ik het knap dat Antwerp Vermeeren durfde zetten. Hij greep volop zijn kans en deed dat ongelooflijk goed. Dus kies ik voor de jeugd."