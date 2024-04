Ceci n'est pas de l'art: KAA Gent kondigt op ludieke manier contractverlenging Julien De Sart aan

In drie jaar tijd speelde Julien De Sart al bijna 140 wedstrijden voor KAA Gent. Er kwam interesse vanuit andere competities, maar de 29-jarige middenvelder gaat er niet op in.

Begin deze maand vertelde De Sart over de interesse in het RTBF-programma La Tribune. "Mijn dilemma is of ik bij Gent blijf of mijn geluk in het buitenland ga beproeven op 29-jarige leeftijd", sprak hij.

"Na het seizoen dat ik nu speel, geniet ik veel interesse vanuit de grote competities. Waarom niet Duitsland of Italië uitproberen?"

Het is en blijft Gent, waar De Sart een carrière beoogt zoals Sven Kums.