Zó stevig gevierd dat de trofee al kapot is: Antwerp beleeft dolle feestnacht op de Bosuil

De Bosuil als feesttempel. Antwerp heeft de felbevochten landstitel stevig gevierd - of wat had u gedacht. Rond de klok van elf uur kwamen de helden toe in het stadion, waarna aanvoerders Toby Alderweireld en Faris Haroun voor een rood-witte mensenmassa de trofee in de lucht staken. Het pronkstuk overleefde de memorabele taferelen trouwens niet...