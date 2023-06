Geëmotioneerde Alderweireld: "Iedereen was tegen ons, maar we hebben het gedaan"

"Ik heb geen woorden voor dit", stamelde de aanvoerder na afloop. "We hebben hier zo hard voor gewerkt. De ploeg verdient dit. Iedereen had ons al afgeschreven ..."

Toen Genk 2-1 voor kwam, leek Antwerp in de touwen te hangen, maar wanneer Club Brugge op en over Union ging, wakkerde de Antwerpse hoop terug aan. Alderweireld zorgde voor het orgelpunt.

Met een weergaloze pegel in de 94ste minuut voegde Toby Alderweireld een extra looping toe aan een tot dan al waanzinnige rollercoaster van emoties.

En zo is Antwerp na 66 jaar opnieuw kampioen. "Dit verdient de club. Jaren zaten we in tweede klasse, we hebben het moeilijk gehad ... Dit is voor de fans, alleen voor hen."

Alderweireld keerde terug naar België met één doen voor ogen: zijn Antwerpen trots maakte. En zo geschiedde. "Ik heb hier persoonlijk zo hard voor gevochten, voor mijn eigen stad. Iedereen was tegen ons, maar we hebben het gedaan."

"Hij schoot hem stijf in de kruising!"

Ook de mondige Vincent Janssen wist voor een keer niet wat zeggen. "Ik besef het nog niet denk ik. Ik heb er geen woorden voor. Dit is fantastisch. Echt geweldig."

"Stijf in de kruising! We weten dat hij het kan. Maar wat een moment voor hem. Hij komt terug naar zijn stad en wint meteen de dubbel in zijn eerste seizoen."

Janssen richtte zich ook nog tot de Antwerp-fans op de Bosuil, die een lange feestnacht tegemoet gaan. "We komen eraan! We gaan er een feestje van maken, vandaag, morgen ... We gaan helemaal naar de kl*ten!"