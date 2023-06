Van de hemel naar de hel en weer terug. De spanning van de titelmatch in Genk was voelbaar tot op de Bosuil. Uiteindelijk knalde Toby Alderweireld Antwerp dan toch naar het delirium. Met een enorme explosie van vreugde tot gevolg op de Bosuil. Bekijk de beelden van een bewogen dag in de thuisbasis van The Great Old hieronder.