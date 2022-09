Rondt Anderlecht transfer Vertonghen af? Rode Duivel geland op Zaventem

Antwerp haalde Toby Alderweireld in huis, Club Brugge volgde dat voorbeeld met Dedryck Boyata, dus kon Anderlecht niet achterwege blijven.

Jan Vertonghen zit dit seizoen vastgekluisterd aan de bank bij Benfica en mocht nog maar één minuut invallen. De verdediger, die nog een contract voor één seizoen heeft in Portugal, zocht dan ook naar een oplossing.

In Spanje en Engeland leek er niet meteen plek voor de ervaren Belg, dus ruikt Anderlecht zijn kans om Vertonghen voor het eerst naar de Belgische competitie te lokken. Vertonghen vertrok als 14-jarige naar Ajax en speelde nooit in de Jupiler Pro League.

Dat kan binnenkort veranderen, want Vertonghen is vanmiddag geland in Zaventem om te onderhandelen met paars-wit. Er is ook een medische test gepland voor de verdediger.

De Rode Duivel wil matchritme opdoen om in november klaar te zijn voor het WK in Qatar. Vertonghen is al de Belgische recordinternational met 139 caps.