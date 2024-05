Een openingsrit met een gitzwart randje: Giro herdenkt dramatische pagina uit sportgeschiedenis

La Grande Partenza moet een feest zijn, maar halfweg de eerste Giro-etappe gaan de vlaggen even halfstok. Met de beklimming naar de basiliek van Superga wordt 75 jaar na datum een van de grootste rampen in de sportgeschiedenis herdacht.

De keuze voor Venaria Reale als startplaats van de 107e Giro d'Italia is niet het resultaat van een dartworp naar de Italiaanse landkaart.

Het is de ideale uitvalsbasis om een etappe naar Turijn uit te tekenen en onderweg de basiliek van Superga aan te doen. Twee onontbeerlijke plekken om een van de grootste rampen uit de sportgeschiedenis te herdenken.

Niet in het wielrennen, wel uit het voetbal. Bij Turijn komt dan misschien meteen Juventus op in je hoofd, maar 75 jaar geleden was stadsgenoot Torino nog de Italiaanse maat der dingen.

De middenmoter uit de Serie A was in de jaren 40 een grootmacht die nog steeds heel wat Italiaanse records op zijn naam heeft.

Het was ook de hofleverancier van La Squadra Azzurra: in 1947 speelde met uitzondering van de doelman de volledige nationale ploeg voor Torino.

Niets leek het team te kunnen afstoppen. In 1949 was Torino op 4 speeldagen van het einde op weg naar een 5e landstitel op een rij.

Maar dan sloeg het noodlot toe.