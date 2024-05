La Grande Partenza van de Giro: de eerste roze trui in Turijn glimlacht naar de punchers

Rit 1 in de Giro

Wie blinkt zaterdagavond in Turijn met de eerste roze trui van deze Giro om zijn schouders?



Kort voor 14 uur wordt in Venaria Reale, nabij Turijn, het startschot gegeven voor een excursie richting de trekpleister van Piëmonte.



De openingsdag is meteen een stevige dobber. Zo maakt het peloton kennis met de Superga en de Colle della Maddalena.



De scherprechter in de finale wordt de klim naar San Vito, die we ook al eerder in deze etappe ontmoeten.



De pukkel van 1,4 kilometer aan 10 procent eindigt op 2,9 kilometer van de finish. Daarna wacht een afdaling tot aan de witte lijn op de Corso Moncalieri.