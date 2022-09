In gesprek met smaakmaker Fabio Silva, die herleeft bij Anderlecht: "Laatste jaren waren niet makkelijk"

De oerklassieker "Anderlecht Champion" zingt Fabio Silva al moeiteloos mee. En om de leuze werkelijkheid te laten worden, kijken ze bij paars-wit ook naar de Portugees.

Silva maakte indruk tijdens zijn eerste weken bij de recordkampioen door vijf keer te scoren en twee assists af te leveren. "Ik voel me hier vrij en heb vertrouwen", verklaart de spits zijn bloedvorm. "Dat heb ik op dit moment nodig."

Het is ooit anders geweest. Bij zijn moederclub Wolves - Anderlecht huurt Silva - kwam het toptalent amper van de bank. "Als mensen naar mijn statistieken kijken, denken ze dat ik 26 matchen in de Premier League heb gespeeld. Maar dat is niet het geval, hé. Soms kwam ik maar 3 minuten in actie. Hier krijg ik meer kansen en gebeuren er dingen."