Vandenbempt: "Je voelde aan alles dat dit een scharniermoment kan zijn voor Anderlecht"

4 Belgische clubs in de Europese groepsfases: op het eerste gezicht positief, maar het had meer kunnen zijn. Peter Vandenbempt laat zijn licht schijnen over een bewogen voetbalavond.

Vier Belgische clubs blijven over in de Europese toernooien: Club Brugge (Champions League), Union (Europa League), AA Gent en Anderlecht (Conference League). Alleen Antwerp haalde de groepsfase niet. Een positieve balans? Dat hangt ervan af of je het glas halfvol of halfleeg ziet. 4 op 5 clubs in de poulefase is uiteraard niet slecht. Het geeft de clubs nog de gelegenheid om punten te sprokkelen. Maar 3 clubs waren sowieso al zeker geplaatst voor een poulefase. En van de clubs die moesten spelen en nog iets konden bereiken, heeft eigenlijk alleen Anderlecht beter gedaan dan het minimum.

Er is de komende maanden nog veel werk op de plank in de groepsfase om de Europese coëfficiënt op te krikken. Peter Vandenbempt

De rest heeft ofwel gefaald en ligt eruit of is gered door zijn vangnet. Union werd in de Champions League-voorronde uitgeschakeld door de Rangers na een overbodige nederlaag met twee weggeefdoelpunten en werd teruggezet naar de Europa League.

AA Gent ging redelijk kansloos onderuit tegen Omonia Nicosia, de betere ploeg volgens coach Hein Vanhaezebrouck. Ze hebben blijkbaar een paar keer de deur opengezet voor tegendoelpunten en werden ook gedegradeerd naar de Conference League.

En Antwerp ligt er teleurstellend uit tegen Basaksehir. Geweldig is dat toch ook niet in een seizoen waarin onze clubs maximaal moeten presteren om die Europese coëfficiënt op te krikken.

In de zomer hebben onze clubs - Antwerp met 3 overwinningen en 2 gelijke spelen, Anderlecht met 3 overwinningen - nog wel wat punten gepakt. Maar er is nog veel werk op de plank de komende maanden in de groepsfase. We kijken uit of de lotingen haalbare kaarten opleveren.

"Kleine beloning voor Anderlecht op weg naar hogere doelen"

Anderlecht heeft zich kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. Als je niet beter wist, zou je denken dat Anderlecht eindelijk na 5 jaar weer een trofee had gewonnen, misschien zelfs de Europese beker. Het geeft maar aan hoezeer paars-wit heeft verlangd naar echt Europees voetbal na de zomer, hoe diep de opeengestapelde teleurstellingen wel zaten. En dan ook nog eens de manier waarop: het was echt geen goede wedstrijd. Anderlecht heeft - zeker in de eerste helft - heel matig gevoetbald met de daver op het lijf. Het is misschien te voorzichtig begonnen. Het had ook problemen met die potige aanpak van de Zwitsers. Maar net als vorige week in Bern - dat is toch een beetje de factor-Mazzu - hebben ze gevochten, gelopen, gewroet... om er voorbij te raken in een geweldige ambiance.

De naam van Felice Mazzu werd gescandeerd, enkele maanden nadat het huis in brand stond na het vertrek van Vincent Kompany. Peter Vandenbempt

En dat met een piepjong, onervaren elftal, dat bij elke wissel jonger en jonger werd. Dan is het finaal goed gedaan tegen een heel lastige tegenstander. Het was kantje boord, maar in de penaltyreeks heeft Anderlecht komaf gemaakt met enkele demonen uit het verleden.

Het was pas de 5e keer op 21 pogingen dat Anderlecht zo'n reeks kan winnen. Dan ben je niet echt een specialist. 2 jongens van 17, eentje van 20 moesten trappen. Met in het achterhoofd dat ze in de strafschoppenreeks in de bekerfinale al een eerste kans op Europees voetbal hadden laten liggen.

Het is nog altijd geen trofee voor alle duidelijkheid, maar je voelde aan alles dat het een scharniermoment kan zijn voor de club, een dood punt waar Anderlecht over moest. Een kleine beloning op weg naar hogere doelen.

Ook voor trainer Felice Mazzu was de overwinning zeer belangrijk. Hij heeft zijn entree bij Anderlecht echt niet gemist. Zijn naam werd gescandeerd, enkele maanden nadat het huis nog in brand stond bij het vertrek van Vincent Kompany.

"Megaklap voor het ambitieuze Antwerp"

Antwerp heeft zijn gunstige uitgangspositie tegen Basaksehir niet kunnen verzilveren. coach Mark van Bommel was blijkbaar al een beetje geïrriteerd op de persconferentie. Hij probeerde het verlies te downsizen, maar dat is echt onmogelijk. Natuurlijk is Antwerp niet dood, het seizoen is niet voorbij. Maar het is wel een megaklap voor de fiere en heel ambitieuze club. Als je op woensdag, zoals doelman Butez, nog droomt van een parcours zoals dat van Feyenoord vorig jaar tot de finale van de Conference League en je er dan op donderdag uit ligt, dan is het toch even slikken. Anders dan bij Anderlecht stond er toch heel wat ervaring op het veld, maar het liet zich drie keer koud pakken. Dan ga je eruit tegen een weliswaar lepe, slimme ploeg, maar een die zeker niet beter is. Dat is extra zuur.

Aan het einde van het seizoen kan dat lichtere programma in vergelijking met de concurrenten een voordeel blijken voor Antwerp. Peter Vandenbempt

Dan blijf je als enige Belgische ploeg achter op het perron, terwijl de Europese trein vertrekt. Dat vindt niemand bij Antwerp prettig, en al zeker de voorzitter niet.

Antwerp heeft toch een kern samengesteld om Europees voetbal te spelen. Maar aan het einde van het seizoen kan dat lichtere programma in vergelijking met de concurrenten een voordeel blijken. Hoe je het ook draait of keert, de titel is toch de eerste en hoogste ambitie van de voorzitter. Misschien heeft deze triestige avond dan toch een positief effect gehad.