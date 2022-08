Diepe ontgoocheling bij Antwerp na gemiste kans tegen Basaksehir: "Moeten nog volwassener worden"

Van Bommel: "Zorgen dat we zondag ons niveau weer halen"

Na afloop stond een duidelijk ontgoochelde en bij momenten licht gepikeerde Mark van Bommel de pers te woord: "We liggen eruit en het is atypisch voor ons dat we die goals zo makkelijk pakken. We hadden zeker voldoende kansen, maar die 1-2 viel te snel waardoor we het goede ritme helemaal kwijt waren."

De ervaring bij tegenstander gaf misschien ook wel de doorslag: "We zijn een volwassen ploeg, maar moeten nog volwassener worden in dit soort momenten. Dit is uiteraard jammer, net zoals elk verlies. Nu moeten we tonen dat we volwassen zijn en zorgen dat we zondag ons niveau halen."

"We zijn nog steeds een club in opbouw", benadrukte Van Bommel ook nog. "We willen zo snel mogelijk goed presteren. We zijn goed op weg en het is niet omdat we verliezen dat het project nu stopt."

"Je wordt beter van dit soort wedstrijden en we gaan dit verlies samen bespreken. De teleurstelling is groot, maar we moeten hier goed mee omgaan want zondag moeten we naar Gent."

Net na de 1-2 haalde Van Bommel zijn spits Frey naar de kant die bezig was aan een sterke wedstrijd: "Ik vond dat we iemand nieuw nodig hadden en daarom haalde ik Frey naar de kant. Janssen was zich al een tijd aan het opwarmen en ik vond dat ik die wissel moest maken. Daar zat verder niets achter."

Geen Europa dus voor Antwerp: "We wilden er graag bij zijn in de Conference League, maar jammer genoeg kan dat niet altijd. We hebben er alles aan gedaan, alleen kan je niet alles winnen. Dat zou wel helemaal te gek zijn."