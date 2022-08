Antwerp zit op rozen na een 1-3-zege tegen Lillestrøm in de derde voorronde van de Conference League, maar zal donderdag in de Bosuil toch moeten opletten in de extra tijd. Niet alleen voor de spitsen, maar ook voor doelman Mads Hedenstad Christiansen. In de Noorse competitie scoorde de 21-jarige keeper in de slotminuut tegen Trømso, goed voor een 1-1-gelijkspel op de valreep.