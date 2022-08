Erdogan, kunstgrasklachten en zelfs Lamkel Zé: alles over de tegenstanders van de Belgische clubs

Omonia Nicosia (vs. KAA Gent)

Hoe gekwalificeerd?

Winnaar van de Cypriotische beker en beloond met een plekje in de play-offs van de Europa League.



Wie is de grote vedette?

Normaal Loizos Loizou, maar KAA Gent zal het 19-jarige talent normaal niet treffen. Omonia verbande zijn waardevolle flankaanvaller naar de C-ploeg omdat hij ten koste van alles een transfer naar een grote competitie wil afdwingen. In het verleden viel zijn naam al bij Club Brugge. Ook bij Antwerp kennen ze Loizou na twee doelpunten in de Europa League-voorronde vorig jaar.

Welke oude bekenden spelen er?

Heerlijk quizmateriaal. Bij Omonia loopt Jan Lecjaks rond, die ooit één seizoen bij Anderlecht volmaakte. Nemanja Miletic vertoefde dan weer een jaar in het Kuipje. En Mix Diskerud passeerde geruisloos bij KAA Gent. Voor de Buffalo’s wordt het wel een onverhoopt snel weerzien met Roman Bezoes. De Oekraïner tekende twee weken geleden bij Omonia. Trainer Neil Lennon liet al optekenen “dat Roman hem veel informatie gaf”.

Het verhaal dat u moet weten

Bijna was ook eeuwige rebel Didier Lamkel Zé vanavond op de afspraak. De Kameroener, nog steeds bij de beloften van Antwerp, had eigenlijk een contract getekend bij Omonia. Alleen daagde Lamkel Zé niet op voor de afgesproken medische testen, omdat hij een beter bod had gekregen van Ferencvaros. De Cyprioten dreigen nu met juridische stappen bij de FIFA.

Istanbul Basaksehir (vs. Antwerp)

Hoe gekwalificeerd?

Eindigden vorig jaar als vierde in de Turkse competitie. Knokten zich vervolgens voorbij Maccabi Netanya en Breidablik in de voorrondes.

Wie is de grote vedette?

In Turkije vind je weinig grotere vedetten dan Mesut Özil. Basaksehir plukte de voormalige ster van Real Madrid en Arsenal op 29 minuten nadat Fenerbahce bekendmaakte zijn contract te ontbinden. Daar lag Özil niet in de bovenste schuif van trainers Ismail Kartal en Jorge Jesus. Sinds 20 maart speelde de middenvelder geen minuut meer voor de A-ploeg. Bij Basaksehir deed Özil voorlopig enkel matchritme op bij de beloften.

Welke oude bekenden spelen er?

Vooral Anderlecht-fans zullen mijmeren. Met Lucas Biglia loopt er bij Basaksehir een voormalige lieveling van het Astridpark rond. De Argentijn - 36 ondertussen - kwam over van competitiegenoot Karagümrük. Ook Nacer Chadli (niet op de Europese lijst door een blessure) en Stefano Okaka hebben een verleden bij paars-wit. Met Ahmed Touba loopt er eveneens een relatief onbekende Belg rond. De verdediger met de opvallende bijnaam “De Muur van Roubaix” trok 8 keer het shirt van Club Brugge aan. Ondanks wedstrijden voor de Belgische jeugdelftallen koos hij voor de Algerijnse nationale ploeg.

Ahmed Touba in actie voor de Belgische U21.

Het verhaal dat u moet weten

Basaksehir staat overal bekend als het speeltje van Erdogan. De Turkse premier redde de club in 2014 van het faillissement en speelt sindsdien in de oranje kleuren van zijn AK-partij. Geregeld zit Erdogan zelf op de tribunes.

Young Boys Bern (vs. Anderlecht)

Hoe gekwalificeerd?

Greep voor het eerst in vier seizoenen naast de titel, maar eindigde toch derde. Moest eerst voorbij kneusjes Liepaja en KuPS in de voorrondes.

Wie is de grote vedette?

Club zonder echt grote namen in de selectie. Cedric Itten en Jean-Pierre Nsamé zullen wel uitvoerig in de tactische bespreking van Felice Mazzu voorgekomen zijn. Beide spitsen waren samen al goed voor 7 goals en 8 assists dit seizoen. Het koningskoppel van Young Boys dus.

Welke oude bekenden spelen er?

Geen… of doet Elia Meschack bij sommige Anderlecht-bestuurders nog een belletje rinkelen? De recordkampioen onderhield jarenlang goede banden met het Congolese TP Mazembe, dat Meschack voor een proefperiode naar België stuurde. Alleen was Meschack een echte kans bij het eerste elftal beloofd. “Wij waren precies toeristen die in België arriveerden”, deed hij veel later zijn verhaal. “Maar wij wilden carrière maken. Na twee weken bij Anderlecht stapte ik het bureau van trainer Vincent Kompany, die verrast was door onze komst, binnen om mijn onbegrip uit te leggen. We konden blijven voor de B-ploeg, maar ik vroeg Kompany wat hij in mijn geval zou doen. Hij benadrukte dat ik de beste keuze voor mezelf moest maken.” Dat bleek een transfer naar Young Boys te zijn.

Het verhaal dat u moet weten