Peter Vandenbempt zet Anderlecht en Antwerp op scherp: "Wordt het de muur of het podium?"

Week van de waarheid voor het Belgische voetbal. Met hoeveel vertegenwoordigers trekt ons land de Europese poules in? Peter Vandenbempt meent dat het aan Anderlecht en Antwerp is om de "Full House" compleet te maken. "Het is momenteel ronddwalen in donkere coulissen. Lopen ze straks tegen de muur of staan ze op het podium?"

Peter Vandenbempt onderstreept het graag nog eens extra: "De komende Europese wedstrijden worden cruciaal voor het Belgische voetbal en enkele individuele clubs." "We moeten er toch voor zorgen dat onze toekomstige kampioen weer zeker zal zijn van de Champions League-poules. Wat Nederland presteerde, moeten wij toch ook kunnen? Eens een parcours rijden zoals Feyenoord tot in een finale. Alleen moeten we dan eerst door de spelonken van het Europese voetbal." Anderlecht en Antwerp halen de zaklamp boven. In tegenstelling tot KAA Gent zijn beide clubs nog niét zeker van een Europese groepsfase. Vandenbempt weet dat vooral bij paars-wit de nood groot is. "Want Anderlecht is ondertussen weggezakt naar de 161e plaats in de UEFA-ranglijst. Pijnlijk voor een club met die status en Europese geschiedenis, maar ook een feit met grote gevolgen. Want daardoor ben je plots geen reekshoofd meer in voorrondes. En zo beland je in een negatieve spiraal waar je moeilijk uit geraakt."

Als je wat ambitie hebt, moet je toch voorbij Young Boys geraken. Anders heb je gefaald. Peter Vandenbempt

"Kijk, Anderlecht heeft twee dingen nodig om écht weer op de kaart te staan: een prijs - daar grepen ze vorig jaar net naast in de bekerfinale - en Europese prestaties die aanspreken. Dat laatste kan alleen in de poules, waar de club al vier jaar niet meer geraakt is." "Momenteel dwaalt Anderlecht rond in donkere coulissen. Lopen ze straks tegen de muur door opnieuw de groepsfase te missen? Of staan ze opnieuw op het podium?" Vandenbempt verzekert dat RSCA met vertrouwen mag beginnen aan de dubbele confrontatie met Young Boys. "Anderlecht beschikt over een spits die de sensatie van onze competitie is en ook het middenveld draait prima. Young Boys heeft daarentegen een goeie ploeg maar ook niet meer dan dat. Als je wat ambitie hebt, dan moet je daar toch voorbij geraken. Anders heb je gefaald."

De groeiende status van Antwerp

Voor Antwerp legt Vandenbempt de lat minstens even hoog. "Zeker met de middelen die daar beschikbaar zijn", aldus de commentator. "Daar wordt geen kern samengesteld om enkel in de Belgische competitie te presteren. En oké, als Paul Gheysens mag kiezen, speelt hij natuurlijk het liefst kampioen. Maar de voorzitter en spelers zoals Alderweireld willen zich ook in Europa tonen. Dat hoort nu eenmaal bij de groeiende status van de club." "Met Marc Overmars en Mark van Bommel haalden ze bovendien mensen binnen die grote Europese successen hebben meegemaakt. Ik kan me niet voorstellen dat die er in een voorronde van de Conference League uit willen gaan tegen Basaksehir."

Stefano Okaka was ooit een stevige boy bij Anderlecht, maar die moet Alderweireld toch in zijn achterzak steken. Peter Vandenbempt