Vandenbempt: "Van Bommel heeft in geen tijd duidelijkheid gebracht bij Antwerp"

"Van Bommel heeft in geen tijd duidelijkheid gebracht"

OH Leuven

Het is toch opvallend hoe coach Mark van Bommel in geen tijd duidelijkheid heeft gebracht in het spel van Antwerp. Ze voetballen herkenbaar en dat is vorig jaar onder Brian Priske toch het hele seizoen een probleem geweest. "Waar staat Antwerp voor?", vroegen we ons altijd af.

OHL kwam met lef voetballen en had een punt kunnen veroveren, maar Antwerp was voor alle duidelijkheid de betere ploeg en heeft verdiend gewonnen.

Na de derde speeldag heeft alleen Antwerp nog het maximum van de punten na een zege tegen OHL. Het was echt een goede topwedstrijd, met dank ook aan Leuven dat een goede beurt maakte en zijn goede start bevestigde.

Het middenveld is in balans met een heel sterke Yusuf en Alderweireld brengt achterin toch wat van hem werd verwacht: stabiliteit en ervaring.



Er waren ook sterke individuele prestaties, zoals van aanvaller Michael Frey. Die was toch gedoemd om invaller te zijn na de topaankoop van Vincent Janssen, maar de Zwitser blijft onverstoorbaar werken, en scoren.



Nainggolan had aangegeven dat de nummer 10 zijn beste positie is en Van Bommel gehoorzaamt. Niet meer switchen rendeert. Balikwisha gaat misschien eindelijk voetballen naar zijn grote talent, terwijl het vorig jaar nog met vallen en opstaan was.



Antwerp was collectief sterk. Het is nog bijlange na niet perfect, OHL heeft zijn kansen gehad om een punt te pakken. Maar 9 op 9, 5 punten voorsprong op Club Brugge - daar kijken ze toch naar bij Antwerp -, Europees foutloos...

Gisteren waren er toch enkele momenten in de eerste helft en de tweede helft waarop Antwerp echt ging versnellen en tempo maken, en dan was het toch heel sterk. Als nieuwe coach kan je weinig meer wensen dan wat we gisteren zagen van Antwerp.