Antwerp tegen Basaksehir of Breidablik, Anderlecht versus Young Boys of Kuopio

Anderlecht en Antwerp spelen donderdag hun heenmatch in de 3e en voorlaatste kwalificatieronde van de Conference League. Paide (Estland) en Lillestrøm (Noorwegen) zijn de uitdagers.

Als beide Belgische ploegen die klip omzeilen, dan spelen ze in de laatste voorronde tegen respectievelijk Young Boys Bern/Kuopio en Breidablik/Basaksehir.

Vooral RSCA zal zijn borst weer mogen natmaken. Vorig jaar speelde Young Boys nog in de groepsfase van de Champions League. In een poule met Manchester United, Villarreal en Atalanta behaalde het 5 punten.

Young Boys eindigde het voorbije seizoen op de derde plaats in de Zwitserse hoogste afdeling. Kups Kuopio werd in de Finse kampioenschapsplay-off tweede, momenteel staat het team op kop in de eigen competitie.



Basaksehir leek enkele jaren geleden de Turkse voetbalhemel te bestormen, maar het speeltje van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is al even in verval.

Op de spelerslijst staan onder meer Nacer Chadli, Mesut Özil, Lucas Biglia, Peter Zulj en Stefano Okaka.

De club uit Istanboel werd in 2021-22 vierde in de Turkse Süper Lig. Vijf jaar geleden schakelde Basaksehir Club Brugge uit in de derde voorronde van de Champions League. Breidablik is de IJslandse vicekampioen, het voert momenteel de nationale competitie aan.