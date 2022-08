Omonia Nicosia is de laatste horde voor AA Gent op weg naar groepsfase Europa League

Het wordt dus Omonia uit Nicosia voor AA Gent in de play-offronde van de Europa League.



De Cyprioten maakten het vorig jaar Antwerp nog bijzonder lastig in dezelfde fase van de kwalificaties. Omonia won toen de heenmatch met 4-2, maar Antwerp haalde het thuis met 2-0 en triomfeerde in een bloedstollende penaltyreeks.



AA Gent speelt op 18 augustus eerst thuis, op 25 augustus is de terugmatch in Cyprus. De winnaar van de dubbele confrontatie mag naar de poulefase van de Europa League, voor de verliezer is er het vangnet van de Conference League.



Omonia kwam onlangs nog in het nieuws omdat het de nieuwe werkgever zou worden van Didier Lamkel Zé, maar het woelwater van Antwerp weigerde er de medische testen af te leggen. De Kameroener had immers zijn zinnen gezet op een transfer naar Ferençvaros in Hongarije.