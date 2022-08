Tom Boudeweel: "Lillestrøm is een stugge ploeg met een stabiele defensie"

Lillestrøm is een grote club in Noorwegen, met een mooie geschiedenis. De glorieperiode situeert zich wel in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, met de laatste van in totaal 5 landstitels in 1989.



In 2017 pakte de club nog de Noorse beker, maar eigenlijk streed ze in die periode altijd tegen de degradatie. In 2019 zakte Lillestrøm na 44 seizoenen op het hoogste niveau naar de 2e klasse.



Maar de fusieclub keerde meteen terug en behaalde zowaar zijn beste resultaat sinds lang: 4e, met een ticket voor de voorronde van de Conference League als beloning. Momenteel staat Lillestrøm op de tweede plaats in de competitie.

De degradatie heeft voor een extreme make-over gezorgd in de club. In de sportieve omkadering, in de spelersgroep, de administratie. Alles gaat er nu veel professioneler aan toe. Met dank ook aan de huidige coach Geir Bakke, de architect van het succes.



En de twee goeie jaren hebben ook financieel iets opgeleverd, want de interesse in de spelers is toegenomen, uitgaande transfers leveren een groter budget op.