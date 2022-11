Wat een wonderweek: België deelt definitieve coëfficiëntendreun uit en is weer zeker van CL-ticket

Voor een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League is een plek in de top 10 van de UEFA-ranking vereist. Alleen zakte ons land vorig seizoen naar plek 13, vier plaatsen lager dan een jaar eerder, en zo verliezen heel wat Europese tickets hun waarde.

Een big bang op de slotspeeldag! België trekt met een gelukzalig gevoel de Europese winterslaap in door een wonderweek.

Door de kwalificaties van Anderlecht en KAA Gent komen er nog eens 1.200 punten bij de coëfficiënt - 0.800 voor de zeges en 0.400 bonus. Het gelijkspel van Club Brugge in Leverkusen deed er een extra schepje bij.

Met vier ploegen die overwinteren komt daar na Nieuwjaar mogelijk nog een extra puntenoogst bij.

België deelt daarmee een flinke dreun uit aan de concurrentie, die zo goed als uitgeteld tegen het canvas ligt.

De drie Schotse vertegenwoordigers (Celtic, Glasgow en Hearts) verloren deze week al hun wedstrijden en zijn Europees uitgespeeld voor dit seizoen.



Ook Oostenrijk verloor de voorbije dagen al zijn wedstrijden. Vooral voor Sturm Graz was dat extra pijnlijk, want zij eindigden laatste in hun krankzinnige groep. Met RB Salzburg blijft er wel nog één ploeg over in Europa - zij komen straks in de Europa League uit.

Maar we kunnen nu al een happy end verklappen: omdat Oostenrijk slechts 4.400 punten meer kan sprokkelen en de achterstand op België 5.000 stuks bedraagt, is ons land in 2024 weer zeker van een rechtstreeks Champions League-ticket.