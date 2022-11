Belgisch unicum en reden tot feest: voor het eerst overwinteren vier clubs in Europa

Ook 2023 wordt druk voor heel wat Belgische ploegen - al zal je daar niemand over horen jammeren. Voor het eerst in de geschiedenis overwinteren er vier ploegen uit ons land in Europa. Het vorige record noteerden we in de seizoenen '11/'12 (Anderlecht, Standard en Club) en '16/'17 (Anderlecht, Gent en Genk).