Louwagie voor Conference League-duel: "Dit is de competitie waar Belgische ploegen toekomst in hebben"

Opvallend is dat Molde het doet met bijna uitsluitend Noorse spelers. "Hoe ze dat klaarspelen? Ze kennen de Noorse markt natuurlijk heel goed en de tijd dat daar geen talent is, is voorbij. Goede voetballers zitten tegenwoordig overal", zegt Louwagie.

Louwagie is echter op zijn hoede voor de Noren: "Molde is onze grootste concurrent voor groepswinst. Ze zitten in een heel goede periode. Afgelopen weekend klopten ze nog Bodo/Glimt met 1-4, en dat is toch een ploeg die de laatste jaren wat furore heeft gemaakt in Europa."

Toch moet Gent volgens Louwagie in staat zijn om Molde te verslaan. "Ik vermoed dat ze ons veel de bal zullen geven. En op basis van onze Europese ervaring moeten we toch kunnen concurreren met Molde."

Wisselvallige resultaten, maar goed spel

Gent heeft er nochtans niet de beste competitiestart opzitten. Ze boekten slechts 11 op 21. "De resultaten zijn inderdaad wisselvallig, maar wat ik zie op het veld is dat niet. Enkel tegen Sint-Truiden hebben we onder ons niveau gepresteerd."

"Het ligt natuurlijk dicht bij elkaar. Als we tegen Charleroi hadden gewonnen, wat zeker had gekund, hadden we wel een goed gevoel gehad", vertelt Louwagie.

De algemeen manager is uiteraard ambitieus in deze groep: "We moeten kunnen overwinteren. Ik hoop dat er ook toeschouwers op af komen en dat ze beseffen dat dit de competitie is waar de Belgische ploegen het meeste toekomst in hebben."

"Iedereen denkt nog aan onze overwintering in de Champions League of de Europa League-campagne waarin we Tottenham uitschakelden, maar dat is heel uitzonderlijk. We moeten realistisch blijven en zien met welke middelen we strijden."