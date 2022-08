Hein Vanhaezebrouck over "haalbare loting" voor AA Gent: "Het kan moeilijker uitpakken dan het lijkt"

Toch blijft Vanhaezebrouck voorzichtig: "Laat ons eerst even de tijd nemen om deze ploegen beter in kaart te brengen. Ik weet bijvoorbeeld dat Molde op kop staat en ook van Djurgardens heb ik al wat beelden gezien. Ze doen het goed in hun respectievelijke competitie dus dat zullen geen slechte teams zijn."

"Ik ben nooit blij of teleurgesteld met een loting", opent AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck zijn relaas. "Een makkelijke loting is ook vaak moeilijker dan het lijkt. Ik heb al gelezen dat dit haalbaar moet zijn voor ons en de verwachting zal dan ook zijn dat we doorstoten."

Een goede start is het halve werk

Vorig seizoen maakte AA Gent al kennis met de Conference League. Er volgde toen een relatief makkelijke kwalificatie in een groep met Partizan Belgrado, Anorthosis Famagusta en Flora Tallinn.

"Het speelschema kennen we nog niet, maar het begin is in zo'n poulefase altijd cruciaal", gaat Vanhaezebrouck verder. "Vorig seizoen begonnen we met een nipte zege in Tallinn en nadien volgde dan ook een thuiszege. Dan is het grote deel van het werk al gedaan. Laat ons hopen dat we nu weer zo vlot kunnen starten."