Zuinig Charleroi gaat op en over tienkoppig AA Gent

Charleroi - Gent in een notendop

Gent geeft 0-1 veel te gemakkelijk uit handen

Charleroi en Gent gaven elkaar geen ruimte. Het duurde dus lang vooraleer er een kans te zien was op Mambourg, maar die kon meteen tellen. Hong kopte aardig in, al had de debuterende doelman Patron er een iets sterkere arm tussen kunnen steken.

Met de 0-1 was het zwaarste werk opgeknapt voor de bezoekers. Die zouden zich een van dichtbij gemiste kans van Samoise wel snel beklagen. Na slecht uitverdedigen van Ngadeu kon Morioka ongedekt de gelijkmaker in doel koppen. Het werd snel erger voor Gent, want Okumu liet zich opnaaien door een vervelende Mbenza en pakte rood.

Charleroi kreeg meer dan een helft de tijd om de tien man van Gent te overrompelen, maar kwam bijzonder moeilijk tot kansen. De 2-1 kwam er toch, zij het met een portie geluk. Zorgane loodste een aflegger, die voor Morioka bedoeld was, door een bos aan spelers naar de benedenhoek. Daarna was het voor de thuisploeg een koud kunstje om de voorsprong vast te houden.