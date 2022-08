Dit zijn de mogelijke Europese tegenstanders van Union, AA Gent en Anderlecht

Club Brugge kent zijn tegenstanders in de Champions League, maar vandaag wordt ook geloot voor de Europa League en de Conference League. Vicekampioen Union is de enige Belgische vertegenwoordiger in de Europa League. AA Gent en Anderlecht komen uit in de groepsfase van de Conference League. Volg de loting hier om 13 uur (Europa League) en 14.30 uur (Conference League).