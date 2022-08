Het penaltygeheim van Felice Mazzu? "Spelers vroegen mij waarom we er niét op trainden"

Noah Sadiki (17) oogde erg rustig enkele ogenblikken na de wedstrijd: "Mijn hartslag is al een beetje gedaald. Het kon vandaag alle kanten uit, maar ik ben blij dat het uiteindelijk onze kant is uitgegaan. We zijn beloond voor ons harde werk."

Het jonge talent was een van de jongens die zijn verantwoordelijkheid nam in de penaltyreeks. “De coach vroeg wie er wou trappen en ik heb mijn hand opgestoken.

Ik heb er al veel op getraind, dus ik heb wel wat zelfvertrouwen. Ik wou die penalty gewoon binnentrappen om de mensen in het stadion gelukkig te maken.”

"Een overwinning van de jeugd? We zijn natuurlijk blij dat er zoveel jongens van Neerpede op het veld staan. We zijn eigenlijk samen opgegroeid dus het is heel fijn om samen te spelen op zo’n hoog niveau. Hiervoor werk je: voor zo’n grote momenten en Europese matchen."

Sadiki houdt de voetjes duidelijk op de grond. "Morgen zal ik mijn penalty nog wel eens herbekijken, maar nu ga ik gewoon slapen", besluit hij.