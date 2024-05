Gantoise en WatDucks zorgen voor heruitgave van titelfinale bij mannen, Braxgata verrast bij vrouwen

Euforie bij Gantoise, teleurstelling bij Dragons. Terwijl de Gentenaren twee ploegen afleveren in de titelfinales van het hockey, is Dragons bij zowel mannen als vrouwen gesneuveld. WatDucks wordt de tegenstander bij de mannen, Braxgata gooit de klassieke vrouwenfinale overhoop.

Kon de leider uit de reguliere competitie de rug rechten op eigen veld? Dat was de vraag die iedereen bij Léopold en Gantoise bezighield.

Tom Boon opende alvast de score voor de thuisploeg, een goed begin. Al had Gantoise zijn antwoord klaar vlak voor rust met een strafcorner. Boon toonde op zijn beurt dat hij een strafcorner kon binnenslepen, maar opnieuw hadden de Gentenaren een antwoord klaar: 2-2.

Léopold zette dan maar alles op alles. De bezoekers profiteerden en Tyvenez legde de bevrijdende 2-3 in doel. Twee weken geleden leek een play-offticket nog onhaalbaar, nu staat Gantoise in de titelfinale.

De tegenstander daarin wordt WatDucks. Met de 0-2 kort na rust, was het zegezeker bij Dragons. Victor Charlet was de grote boeman van de thuisploeg en duwde een hattrick in doel voor 0-3.

Dragons milderde wel tot 1-3, maar beleefde een donkere middag. Ook Tom Boon baalt. De gerenommeerde Red Lion werd nog nooit kampioen in België, ook dit jaar niet.