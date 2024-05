Gantoise zet zowel bij mannen als vrouwen eerst stap richting titelfinale in het hockey

Verlengen de landskampioenen hun titel? Voorlopig ziet het er goed uit voor zowel het mannen- als het vrouwenteam van Gantoise. In de halve finales van de play-offs zette die eerste Léopold opzij met 2-1, de vrouwen klopten WatDucks relatief eenvoudig met 1-3. Dragons houdt dan weer dubbele gevoelens over na de heenmatchen.

Tegen de leider in de reguliere competitie wachtte kampioen Gantoise geen makkelijke opdracht. Léopold maakte er dan ook een evenwichtige partij van in Gent.

De thuisploeg was in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg. Toch moest het naar de kleedkamers bij 1-1. De bezoekers tankten vertrouwen en vertrappelden Gantoise kort na rust, maar toch bleef het team overeind. Met een rake strafcorner versierde het team uit Gent zowaar een prima uitgangspositie: 2-1.

In Waterloo kwam de thuisploeg vroeg op voorsprong, maar Dragons knokte zich terug in de match. Het veldoverwicht leverde op: 1-0 werd zo 1-2. Al zat het venijn in de staart.

Drie minuten voor tijd knalde WatDucks een strafcorner binnen. Toch had Dragons nog een antwoord: 2-3. Een mooie bonus om morgen de terugmatch af te werken in eigen huis.