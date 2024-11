Geschiedenis herhaalt zich: Red Panthers verliezen net als op Spelen de shoot-outs tegen China

"Drie kwart snerthockey. En dan dit." Ook commentator Floris Geerts kon er niet bij waarom de Red Panthers pas in het laatste kwart hun ware gelaat lieten zien.

Door twee, matig verdedigde, strafcorners was China op een 2-0-voorsprong gekomen. De postolympische mix van ervaring en jeugd leek nog niet goed te werken bij België.



Maar met het einde in zicht stonden Englebert en co dan toch op. België diende China een koekje van eigen deeg door twee strafcorners om te zetten in twee goals.



Het momentum lag nu bij de Panthers, maar net als op de Olympische Spelen - toen in de halve finales - ging het in de shoot-outs toch weer verkeerd. Mariën en Blockmans misten, waardoor China met het bonuspunt aan de haal ging.

Gemengde gevoelens dus, ongetwijfeld ook bij de technische staf. Die staat in China voor een examen. Kunnen zij de federatie overtuigen of gaat België alsnog op zoek naar een externe opvolger voor Raoul Ehren?