Felice Mazzu: "Of Anderlecht meer zoals Union moet worden? Dat weet ik zo niet"

Felice Mazzu loodste Union richting de voorrondes van de Champions League, maar treedt zelf dus aan met Anderlecht in de voorrondes van de Conference League.

Had hij dinsdag gekeken naar de stuntzege van Union tegen Rangers? "Neen", vertelde hij aan Peter Vandenbempt in Estland. "Eerlijk: ik was te laat thuis en heb daarna enkele fases teruggespoeld."

"Ik ben wel erg trots op de groep waarmee ik 2 jaar gewerkt heb. Dat het een prestatie à la Mazzu was? Een prestatie à la Union. Het was een zege van een groep die niet te veel veranderd is en nu in handen is van Karel Geraerts."

Anderlecht is nu in handen van Felice Mazzu en paars-wit kan misschien wel wat ingrediënten uit de keuken van de Brusselse buren gebruiken.

"Ik weet niet of Anderlecht zoals Union moet worden. Hetzelfde doen met je nieuwe ploeg is niet evident, want de parameters zijn anders. Maar qua engagement zou ik wel dezelfde spirit willen bereiken als bij Union."

In de competitie kan Anderlecht een nederlaag als tegen Cercle later nog corrigeren, in Europa is er geen ruimte voor een misstap.

Mazzu: "Deze club heeft al enkele jaren de poules niet meer bereikt en daar proberen we verandering in te brengen. We moeten respect voor hen tonen, maar kwalificatie kan positieve energie geven die we kunnen meenemen naar de competitie."