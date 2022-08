Belgische competitie verliest nog een smaakmaker: Sergio Gomez naar City

Met zijn aanvallende impulsen op de linkerflank ontpopte verdediger Sergio Gomez zich vorig seizoen tot een publiekslieveling in het Lotto Park. Onder meer dankzij zeven doelpunten en 15 assists werd hij door de fans verkozen tot Speler van het Seizoen bij Anderlecht.

Die prestaties bleven uiteraard niet onopgemerkt. Uiteindelijk kwam het grote Manchester City aankloppen. Niet zo vreemd: de broer van City-trainer Pep Guardiola werkt voor het makelaarskantoor dat Gomez in zijn portefeuille heeft.

"Uiteraard is het altijd de bedoeling van de club om goede spelers langer bij ons te houden. Maar soms krijgt een speler een once in a lifetime opportunity, die we hem niet willen ontzeggen", reageert CEO Peter Verbeke op de transfer.



Anderlecht maakt geen transfersom bekend, maar Anderlecht zou minstens 15 miljoen euro vangen. Dat bedrag zou kunnen oplopen tot 20 miljoen euro door extra bonussen.

"Sergio is een opwindend jong talent", zegt directeur voetbalzaken bij City, Txiki Begiristain. "We zijn zeker dat hij extra kwaliteit zal toevoegen aan onze selectie, zowel op defensief als offensief vlak."

Gomez kreeg zijn opleiding bij Barcelona, waar hij lange tijd als toptalent werd beschouwd. Uiteindelijk lukte het niet om door te breken in de A-ploeg en dus profiteerde Dortmund ervan om hem aan te trekken. Ook daar leek de stap naar de eerste ploeg op jonge leeftijd te groot.

Vorig jaar kocht Anderlecht hem voor 1,5 miljoen. Een koopje blijkt nu. "Anderlecht heeft mij alle kansen geboden om mijn potentieel te ontwikkelen. De fans en de club zullen voor altijd een plekje in mijn hart hebben."