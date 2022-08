Brüls ontsnapt aan rood na aanslag op Verschaeren, maar haalt achteraf uit naar "belachelijke" ref

Het was de interviewer van Eleven Sports die Brüls achteraf confronteerde met zijn zware fout. Al toonde de Duitstalige Belg weinig schuldbesef.

"De frustratie zit er soms in", lachte hij. "Als dit misschien rood is, dan weet ik niet wat andere spelers moeten krijgen voor sommige fouten. Ik ging gewoon wat harder door, omdat Verschaeren soms moet voelen dat er nog een tegenstander op het veld staat. Ik had sowieso niet de intentie om hem te blesseren en raakte hem zelfs met de knie."