Waarom de Conference League sportief en financieel een hoofddoel is voor Anderlecht

Ooit was alleen het kampioenenbal goed genoeg. Nu zal niemand bij Anderlecht ontkennen dat de Conference League een hoofddoel is. Zowel sportief als financieel zijn de belangen voor paars-wit namelijk groot.

Het is geen eeuwigheid geleden, maar naar voetbalnormen scheelt het toch niet veel.

Instituut Royal Sporting Club Anderlecht speelde vier jaar geleden zijn laatste Europese groepswedstrijd. Een treurige 0-0 op bezoek bij Dinamo Zagreb in de Europa League.



Marc Coucke was nog voorzitter en entertainde het galadiner, Hein Vanhaezebrouck stond voor de dug-out in het grijze stadion en u raadt onmogelijk - zonder naar onderstaande foto te kijken - de juiste basiself uit die bewuste match.

De laatste basiself van Anderlecht in een Europese groepsmatch: Bornauw, Sanneh, Milic, Kayembe, Santini, Bakkali, Morioka, Appiah, Boeckx, Saief en Gerkens.

Voor zo’n trip zouden ze nu met de ogen dicht tekenen bij paars-wit. De historisch lange afwezigheid op het internationale toneel doet pijn bij bestuur en fans.

"Europees voetbal, en dan bedoel ik meedoen in de groepsfases in september, is na al die jaren een must", vertelt Frank Eeckhout, voorzitter van een Anderlecht-supportersclub.

"Het hoort gewoon bij RSCA. Het is iets dat ik als supporter al jaren mis. Niet alleen voor het prestige van de club, maar ook omdat ik uitkijk naar de Europese verplaatsingen. Ik ben nu al aan het uitzoeken hoe ik waar geraak."

Vorig jaar in gedachten is te veel vooruit plannen evenwel gevaarlijk. Toen sneuvelde Anderlecht in de laatste voorronde tegen het Nederlandse Vitesse.

Straks is een misstap tegen het onbekende Paide Linnameeskond verboden. Daarna volgt Young Boys Bern of Kuopio - vooral de Zwitsers zouden toch een flinke laatste horde zijn.

Financieel aantrekkelijke prijzenpot