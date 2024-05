KV Kortrijk wil voor eigen volk naar plek 2 wippen en Eupen naar tweede klasse verbannen

Klassement

Charleroi is al zeker van het behoud, de 3 andere teams vechten voor de tweede plek. Die geeft recht op barragewedstrijden met Lommel of Deinze. Voorlopig bezet RWDM die plaats met 30 punten, maar KVK kan er straks over. De Kerels tellen 28 punten. Eupen sluit de rij met 25 punten, maar kan zich met 2 zeges nog naar de tweede plek knokken.