Anderlecht-spelers opvallend kritisch ondanks zege: "Alles liep verkeerd"

Ook uitblinker Fabio Silva was niet te spreken over de eerste 45 minuten van zijn ploeggenoten. "Er was niet genoeg passie in de eerste helft. We moeten altijd de ambitie tonen om te winnen. In de tweede helft heb ik geprobeerd om meer energie te brengen op het veld."

De aanvoerder was niet te spreken over zijn ploeg: "Als er bepaalde afspraken gemaakt worden op voorhand, maar niemand volgt die, dan loopt het fout. Je kan technisch een mindere dag hebben, maar intensiteit moet er altijd zijn."

Mazzu is op zijn hoede voor Bern

Coach Felice Mazzu sloot zich aan bij de kritiek van zijn spelers: "De eerste helft beviel me echt niet. Ik kan begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor jongens die minder spelen om zich te tonen in deze wedstrijd, maar mentaliteit en inzet moet er altijd zijn. Dat is een smet op deze zege."



De tegenstander van Anderlecht in de laatste voorronde van de Conference League wordt Young Boys Bern. Mazzu is op zijn hoede voor de Zwitserse topclub. "Wat ik weet over Bern? Dat ze vorig jaar vijf punten hebben gepakt in de groepsfase van de Champions League en Manchester United hebben geklopt", reageerde hij ad rem.



Aanvoerder Van Crombrugge heeft nog niet veel info meegekregen over de volgende Europese tegenstander. "Onze kansen kan ik moeilijk inschatten. Het enige wat ik weet is dat ze op kunstgras spelen. Gelukkig kunnen we zondag in de competitie al eens oefenen in Sint-Truiden."