Cijfers als bewijs: Courtois voorkomt goals (Ederson slikt er meer dan zou mogen)

De tweede in het lijstje is Villarreal-doelman Gerónimo Rulli met 41 reddingen. Elf minder dan Courtois. Dat net zij helemaal bovenaan staan, is niet verrassend. Real Madrid en Villarreal schopten het tot de halve finales en speelden in totaal dus al 12 wedstrijden.

Volgens de cijfers van de UEFA zorgde Thibaut Courtois in dit seizoen van de Champions League voor de meeste reddingen van alle doelmannen: 52.

We vroegen daarom Statsperform om de cijfers van de overgebleven doelmannen in de halve finales van de Champions League dit jaar te vergelijken.

"Het wordt pas interessant als je gaat spelen met de cijfers", zeiden onze wiskundeleraren vaak als we hier zouden stoppen.

Expected Goals on Target tegen

Hoogste reddingspercentage

Courtois heeft in deze Champions League-campagne zelfs het hoogste reddingspercentage van alle doelmannen (die minstens 5 matchen speelden).

(*het reddingspercentage is het percentage schoten op doel dat de doelman tegenhoudt. Wordt er vier keer op doel getrapt en stopt de keeper er twee, is het reddingspercentage 50 procent.)

Courtois heeft een opvallend hoger reddingspercentage dan vooral Ederson en Alisson. Dat was maar goed ook, want Real Madrid kreeg de meeste schoten binnen het kader tegen van alle halvefinalisten.

Het valt meteen op dat Thibaut Courtois er bijzonder goed uitkomt, maar we pikken er twee cijfers uit.

Courtois pakt punten voor Real, Ederson niet voor City

De slimste in de wiskundeklas zou nu terecht zeggen: "Het is zoals bij een doelman van een degradatieploeg. Omdat Real veel ballen tussen de palen tegen krijgt, heeft Courtois de kans om uit te blinken. Meer dan Alisson en Ederson. Of misschien kreeg hij vooral makkelijke ballen om te redden."

Dat eerste klopt. Alaba, Carvajal en Militao waren dit seizoen in de Champions League niet altijd even doortastend. Van de vier ploegen in de halve finales kreeg Real inderdaad het meeste schoten tegen.

Dat het vooral makkelijke ballen waren, klopt dan weer zeker niet. Van de vier doelmannen in de halve finales verwachtte de computer dat Courtois de meeste tegengoals zou slikken: 16,1.

Courtois voorkwam ruim twee tegengoals voor Real deze campagne. Vooral het verschil met Ederson is pijnlijk. Hij kreeg 3,3 tegengoals meer binnen in de huidige Europese campagne dan de computer verwachtte.

En dat verschil zag je gisteren ook al op het veld. Courtois voorkwam met spectaculaire reddingen een belangrijke tweede goal van City op pogingen van Grealish en Foden.

De eerste goal van Rodrygo was zeker niet de fout van Ederson, maar helemaal vrijuit leek hij niet te gaan door Rodrygo zo voor zich te laten opduiken.

Is het toeval dat de andere finalist van de Champions League ook een doelman heeft die meer goals redde dan verwacht?