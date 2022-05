Stef Wijnants over 35e titel van Real Madrid: "Met de rug tegen de muur zijn de grote sterren telkens opgestaan"

"Zijn de Houdini-acts niet gewoon kwaliteit?"

Ondanks een seizoen met ups en downs mocht Real Madrid zich gisteren toch opnieuw de beste leerling van La Liga noemen. Dankzij een vlotte 4-0-zege tegen Espanyol trokken Los Blancos de titel uiteindelijk over de streep.



Een triomf die ongetwijfeld deugd zal doen bij het witte deel van Madrid, want in de Spaanse pers worden de prestaties van Real al een heel seizoen maar lauwtjes onthaald. "Ik zou zeker niet zeggen dat ze geen overtuigend seizoen hebben gespeeld", benadrukt Stef Wijnants.

Met nog vier wedstrijden te spelen, kunnen ze zelfs op 93 punten eindigen. Stef Wijnants

"Real heeft nu 81 punten en met nog vier wedstrijden te spelen, kunnen ze zelfs op een totaal van 93 eindigen. Dat gebeurt heus niet elk seizoen hoor. Daarnaast zitten ze ook nog in de halve finales van de Champions League."



"Ze hebben dit seizoen wel een aantal Houdini-acts gehad", gaat de analist verder. "In de Champions League zijn ze ontsnapt tegen PSG en Chelsea, net zoals tegen Sevilla in La Liga. Maar we moeten ons stilaan toch beginnen afvragen of het niet gewoon kwaliteit is."

Karim Benzema was de grote uitblinker dit seizoen.

"Benzema, Courtois en Modric zijn de grote dragers van de ploeg"

Daarnaast mag ook niet vergeten worden dat enkele vaste waarden deze zomer de deur van Bernabeu achter zich hebben dichtgetrokken. "In de pers praat men vaak negatief over Real, maar achteraan hebben ze ook wel een generatiewissel doorgevoerd", legt Wijnants uit.



"Ze hebben Ramos en Varane geruisloos laten vertrekken en hun exit is goed opgevangen door Militao en Alaba. Ook Marcelo speelt niet zoveel meer, want zijn plaats is ingenomen door Mendy."



"Vaak was het bij Real wel een flipperkast,waarbij je niet wist welke kant de wedstrijd zou uitgaan. Maar om dan te zeggen dat het in de meerderheid van de wedstrijden gewoon goed is gekomen, vind ik te kort door de bocht. Dan geef je de spelers niet genoeg krediet."



Real heeft deze zomer een generatiewissel doorgevoerd achteraan. Stef Wijnants.

Ondanks het stabiele parcours van de ploeg van Ancelotti vindt Wijnants dat de concurrentie toch de hand in eigen boezem moet stoppen. "Real staat nu 18 punten voor op Barcelona, maar daar lezen we eigenlijk heel weinig over. Enkele jaren geleden won het grote Barça de titel met 18 punten voor op Real en toen werd er van een schande gesproken."



"Heel de perceptie rond die Real-ploeg is toch wat vaag gebleven en dat is wel jammer voor mannen zoals Benzema, Courtois en Modric, de grote dragers van deze ploeg. Zij hebben de wedstrijden op de grote momenten beslist", is de analist duidelijk.



Thibaut Courtois behoedde Real dit seizoen vaak van puntenverlies.

"In principe zijn ze kansloos tegen Manchester City"

Naast La Liga maken Courtois en co met de Champions League ook nog steeds kans op een tweede prijs. Hoe schat Wijnants de Madrileense kansen in voor de terugwedstrijd van de halve finales?



"In principe zijn ze kansloos in de terugwedstrijd tegen Manchester City. De Engelsen zijn namelijk gewoon beter. Maar ook Chelsea en PSG zijn betere teams en daar zijn ze twee keer ontsnapt."



"Toch is de 4-3-nederlaag tegen City van vorige week misschien wel de grootste ontsnapping geweest. In Madrid kan het toch altijd wat spoken, waardoor ik ze zeker een kansje geef. Maar dan moet City wel ondermaats presteren", sluit de analist af.