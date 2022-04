Eden Hazard traint weer individueel bij Real Madrid na operatie

Op 29 maart ging de Rode Duivel onder het mes. Hij liet een plaatje verwijderen uit zijn enkel. Er werd geschat dat Hazard vijf weken aan de kant zou staan.

Onze landgenoot miste onder meer de dubbele confrontatie met zijn ex-club Chelsea in de Champions League, eerder dit seizoen zat hij vaker dan hem lief was op de bank. Zijn laatste optreden dateert van 19 februari, toen hij vijf minuten mocht invallen tegen Alavés.

Real Madrid staat na 32 speeldagen aan de leiding in La Liga. De laatste speeldag is op 22 mei voorzien. In de Champions League speelt Real de halve finale tegen Manchester City op 26 april (in Manchester) en 4 mei (in Madrid).

De Rode Duivels treden begin juni in de Nations League aan tegen Nederland (3/06), Polen (8/06), Wales (11/06) en opnieuw Polen (14/06). Mogelijk kan bondscoach Roberto Martinez dan opnieuw op Hazard rekenen.