Carlo Ancelotti is de eerste coach die kampioen wordt in de 5 topcompetities: "Daar ben ik erg trots op"

Kampioen in vijf grote competities?

In het huidige lijstje Europese toptrainers zal slechts zelden nog de naam van Carlo Ancelotti vallen, maar wel eerder die van Jürgen Klopp, Pep Guardiola of Julian Nagelsmann. Maar de erelijst van de Italiaan is om van te duizelen, niet alleen als speler (met onder meer 2 keer winst in Europacup I met Milan), maar zeker ook als trainer. Ancelotti werd al kampioen in Engeland (met Chelsea), Italië (met Milan), Frankrijk (PSG), Duitsland (Bayern) en nu ook Spanje (met Real dus). Daarnaast won hij ook nog 3 keer de Champions League (2x met Milan en 1x met Real). "Ik ben heel trots dat ik als eerste coach kampioen ben geworden in de 5 topcompetities", zegt Ancelotti. "Een titel met Real Madrid winnen is toch heel speciaal. Zeker als je feest kunt vieren in Bernabeau." Ancelotti kan er later dit seizoen ook nog een 4e eindzege in de Champions League aan toevoegen. "Het was een lang seizoen, maar ik geniet er met volle teugen van."

Bijna afgeschreven

Op basis van zijn erelijst is het succes voor Carlo Ancelotti bij Real Madrid misschien niet onverwacht, maar een jaar geleden lagen de kaarten nog helemaal anders. Exact een jaar geleden was Ancelotti de thuiswedstrijd van Everton tegen Aston Villa aan het voorbereiden. Een wedstrijd tussen de nummers acht en negen in de Premier League. Ancelotti – toen 61 jaar – leek langzaam "fin de carrière". Hij was bij een middenmoter in Engeland terechtgekomen, nadat hij bij zijn twee vorige clubs, Napoli en Bayern München, was ontslagen. Bij beide clubs hadden de spelers gemopperd over de Italiaan. De spelers waren na respectievelijk Maurizio Sarri en Pep Guardiola meer tactische uitdaging en opwindend voetbal gewoon. Carlo Ancelotti heeft al jaren de reputatie vooral een people manager te zijn, geen meester-tacticus. Al was dat aan het begin van zijn 30 jaar lange carrière als trainer helemaal anders. De jonge Zinedine Zidane speelde waarschijnlijk een sleutelrol in wie Ancelotti nu is.

Van “net niet coach" bij Juventus...

De eerste leermeester van Carlo Ancelotti als trainer was de befaamde Arrigo Sacchi. Midden jaren 90 was Sacchi bondscoach van Italië, Ancelotti zijn assistent. Voor Sacchi stond het tactische systeem voorop. Roberto Baggio moest tegen zijn zin als spits spelen en niet als nummer tien, omdat hij te weinig verdedigde. Als goede leerling hamerde ook Ancelotti vooral op het tactische toen hij later zelf hoofdtrainer werd bij Reggina en Parma. Tot hij bij Juventus belandde en Zinedine Zidane aan het werk zag. Voor het eerst zwoer hij de tactische principes van Sacchi af, waarin geen plaats was voor een traditionele nummer tien, om een ster te kunnen laten schitteren. Het werd geen succes. In zijn twee seizoenen bij Juventus tussen 1999 en 2001 kreeg Ancelotti het etiket van “net niet coach” omdat hij de Serie A niet wist te winnen met een sterrenensemble met Zidane, Del Piero, Inzaghi, Van der Sar, …. .

... tot ultieme people manager

Carlo Ancelotti kreeg een herkansing bij de club waar hij als speler groot was geworden. Milan-voorzitter Silvio Berlusconi wou maar één ding en dat was prijzen pakken. Dus zorgde hij voor sterren: Seedorf, Sjevtsjenko, Kaka, Rivaldo, Inzaghi, Gattuso, Pirlo, … . In zijn derde seizoen pakte Ancelotti als trainer zijn eerste titel in een grote Europese competitie. Die eerste (en voorlopig enige) titel in Italië mét een sterrenensemble was blijkbaar genoeg als sollicitatiebrief voor clubs over heel Europa. Een groep vol vedetten kunnen managen en prijzen laten winnen is namelijk een kwaliteit waar de rijke Rus Roman Abramovitsj, later Nasser Al-Khelaïfi en nog later Florentino Perez erg gevoelig voor zijn. Met Chelsea won de Italiaan in 2010 de titel en FA cup met Lampard, Ballack, Drogba, Anelka, Sjevtsjenko, Deco, … Bij PSG won hij de eerste titel sinds de komst van Qatarees geld in 2013 met Ibrahimovic, Thiago Silva, Lavezzi, Beckham, Verratti, Pastore, … . En in zijn eerste seizoen in Madrid werd hij onsterfelijk door de langverwachte "La

Decima", een tiende keer de Champions League, te winnen met Ronaldo, Bale, Benzema, Isco, Xabi Alonso, Kaka, Modric, …. . Wanneer hij in 2017 met Bayern Duits kampioen werd, was hij al de enige trainer die in vier van de vijf Europese topcompetities de titel wist te winnen. Alleen Spanje ontbrak nog.

Meester van het resultaat