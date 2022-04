Benzema in rijtje Hattrick Heroes 2.0: "Gekomen om te tonen dat we Real zijn"

De meest opmerkelijke statistiek voor de kwartfinale van Chelsea tegen Real Madrid was deze: Real had nog nooit kunnen winnen van Chelsea. Drie keer werd er verloren en twee keer gelijk gespeeld.

Tijd voor wat getover van grootmeester Karim Benzema. Net als tegen PSG in de terugmatch van de 1/8e finales scoorde hij een hattrick.

Benzema staat daarmee tussen de twee allergrootste: Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. In de geschiedenis van de Champions League konden namelijk enkel die twee en Luiz Adriano ooit een hattrick maken in twee wedstrijden op een rij. Sinds woensdag is Karim Benzema de vierde speler in dat rijtje.

Benzema en Ronaldo staan met twee zelfs nog een trapje hoger, want zij zijn de enige die dat deden in de knock-outfase.