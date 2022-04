Benzema on tour: na Madrid tovert Franse spits in Londen

Fenomenale Benzema schittert op Stamford Bridge

Wat een speler, wat een fenomeen. Met een hattrick in de terugwedstrijd tegen PSG loodste Karim Benzema Real al eigenhandig naar de kwartfinales en ook op Stamford Bridge liet de Franse topspits zien wat een ongelofelijke klasbak hij is. Halfweg de eerste helft gaf hij Chelsea met 2 goals in amper 3 minuten een stevige uppercut. Eerst pakte hij uit met een magistrale buffelstoot op een al even fraaie voorzet van Vinicius en seconden later kopte hij weer raak op aangeven van Modric. Chelsea was dan al ontsnapt aan een vroege tegengoal na een counter ingeleid door een heerlijk hakje van, jawel, Benzema. Het schot van Vincius strandde toen op de lat. Het bleek dus slechts uitstel voor Real, dat ook na de 0-2 het gevaarlijkst bleef. Militao kopte van dichtbij in de handen van Mendy en de doelman moest ook een schot van Carvajal pareren. Kort voor de rust veerde Chelsea toch weer recht. Havertz kopte op een heerlijke voorzet van Jorginho en Courtois zat er onvoldoende bij om de aansluitingstreffer te voorkomen. Niet veel later gaf Jorginho met een slechte tussenkomst op een voorzet van Vinicius bijna ook een assist aan Benzema, maar die toonde dat hij ook wel eens kan missen.

Mendy gaat de mist in, Lukaku laat reuzenkans liggen

De hattrick kwam er uiteindelijk toch voor Benzema, met dank aan Mendy. Die ging meteen na de rust vreselijk de mist in met nonchalant uitvoetballen en Benzema kon de bal in het lege doel deponeren. Zijn derde goal van de avond was meteen ook de makkelijkste.



Waar Mendy flaterde, schitterde Courtois. Met een fenomenale redding zweefde hij een pegel van Azpilicueta nog net uit zijn doel. Geen snelle aansluitingstreffer voor Chelsea, Real hield de touwtjes stevig in handen.



Iets voorbij het uur kreeg de geplaagde Lukaku nog eens zijn kans van Thomas Tuchel. Maar in plaats van die te grijpen voedde de Rode Duivel de twijfels. Na een afgeweken voorzet kopte Lukaku moederziel alleen voor doel nipt naast. Meteen daarna ging ook plaatsbal van Mount nipt over.



Het Engelse vuur doofde evenwel snel weer uit. Courtois moest enkel nog in actie komen op een schot van James en in de extra tijd mikte Ziyech op aangeven van Lukaku de laatste kans nipt over. Chelsea moet volgende week vol aan de bak in het Estadio Bernabeu.