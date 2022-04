BEKIJK: Real Madrid kroont zich voor 35e keer tot Spaans landskampioen na vlotte zege tegen Espanyol

Na het spektakelrijke Champions League-bezoekje aan Manchester City (4-3) had Real Madrid vandaag aan een puntje genoeg om zijn 35e landstitel te vieren. Uitgenodigd op het titelfeestje was promovendus Espanyol met bankzitter Landry Dimata.



Hoewel Real – met Benzema en Vinicius op de bank – gezapig aan zijn kampioenswedstrijd begon, zorgde een Braziliaanse combinatie rond het halfuur toch voor de openingstreffer. Marcelo bediende Rodrygo in de zestien en de jonge winger schoof de 1-0 op het bord.



Kort voor de rust kon de champagne helemaal klaargezet worden. Rodrygo maakte dankbaar gebruik van knullig balverlies bij de bezoekers en mikte zijn tweede treffer van de middag in de korte hoek binnen.



Ook na de pauze wekte Espanyol nooit de indruk op het titelfeestje te willen vergallen en met de 3-0 en 4-0 zetten Asensio en invaller Benzema de kers nog helemaal op de taart.



Met de titel in La Liga is Real-coach Carlo Ancelotti nu de eerste trainer in de geschiedenis die kampioen wordt in de vijf grote competities van Europa: Spanje (Real Madrid), Italië (AC Milan), Engeland (Chelsea), Duitsland (Bayern München) en Frankrijk (PSG).