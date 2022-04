Ronald Araujo is de volgende Barça-speler met afkoopsom van 1 miljard euro

Ronald Araujo's vorige contract liep af in juni 2023, maar de verdediger tekent nu dus bij voor nog eens drie jaar.

De Catalaanse club deelde het nieuws mee via een video op Twitter, waarop te zien is hoe de Uruguayaanse verdediger maté (een typisch Zuid-Amerikaanse drank, red) drinkt uit een beker met daarop het nummer 2026.

Araujo, geboren in Rivera in 1999, brak als professionele voetballer door bij CA Boston River. In 2018 plukte Barcelona het talent er weg voor iets minder dan 5 miljoen euro.

Onder Xavi groeide Araujo centraal achterin uit tot basisspeler. Hij speelde dit seizoen al 39 wedstrijden in alle competities samen en scoorde 4 doelpunten.